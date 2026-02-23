Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 12:45

Разборки картелей в Мексике омрачили планы ФИФА на проведение матчей ЧМ

ФИФА может пересмотреть статус Гвадалахары как города-организатора ЧМ

Члены специальных подразделений Национальной гвардии и Секретаря безопасности Сьюдаданы стоят на страже перед Генеральной налоговой службой Республики, где ведется расследование операции, в ходе которой был убит Немезио Осегера Сервантес, он же «Эль Менчо» Члены специальных подразделений Национальной гвардии и Секретаря безопасности Сьюдаданы стоят на страже перед Генеральной налоговой службой Республики, где ведется расследование операции, в ходе которой был убит Немезио Осегера Сервантес, он же «Эль Менчо» Фото: Fellix Marquez/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила серьезную обеспокоенность планами проведения матчей плей-офф чемпионата мира в мексиканской Гвадалахаре на фоне резкой эскалации насилия в регионе, передает испанская газета Marca. Опасения связаны с активностью наркокартелей и способностью местных властей обеспечить безопасность участников и болельщиков.

Несмотря на тревожную обстановку, Гвадалахара пока официально сохраняет статус города-организатора, хотя в стране уже начали отменять и переносить игры внутренних футбольных клубов. Ситуация осложняется тем, что в стране запланировано проведение 13 матчей мундиаля, и текущая дестабилизация ставит под вопрос логистику и безопасность турнира мирового уровня.

Волна беспорядков захлестнула Мексику после убийства лидера самых жестоких наркокартелей «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Его гибель подтвердили в министерстве обороны страны. Сразу после известия о смерти наркобарона как минимум в пяти штатах начались поджоги автомобилей и перекрытие дорог.

Мексика
ФИФА
матчи
футбол
наркокартели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, почему в Киеве желают продолжать конфликт
«Цена победы имеет значение»: Медведев призвал военных беречь себя
Медведев объяснил, почему Россия не разглашает итоги переговоров по Украине
На Западе поразились новому заявлению Зеленского о Путине
Медведев объяснил, что начали осознавать в Киеве
«На коленке»: Медведев вспомнил первые шаги России в сфере БПЛА
Европейская страна на год сдвинет голосование по вступлению в ЕС
Мужчина решил спуститься с девятого этажа по простыням и разбился
Глава центра лечения от зависимостей пьяным избил мать
Генерал США объяснил, почему США требуют от Киева мирную сделку до лета
В АТОР назвали число российских туристов в Мексике на фоне беспорядков
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
«Сейчас тихо»: житель штата Халиско о ситуации на фоне беспорядков
Политолог раскрыл, кто дал наркобаронам сформировать государство в Мексике
Гагин озвучил шокирующие факты похищений украинских детей солдатами ВСУ
В Совете Федерации назвали главных героев Дня защитника Отечества
ВСУ обесточили сотни населенных пунктов на Запорожье
Ветеран СВО рассказала, как спаслась от удара дрона-камикадзе ВСУ
Кровавый хаос в Мексике: кадры жестких стычек после убийства наркобарона
Уильям раскрыл подробности своего состояния после скандала с Эндрю
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.