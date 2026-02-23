Разборки картелей в Мексике омрачили планы ФИФА на проведение матчей ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила серьезную обеспокоенность планами проведения матчей плей-офф чемпионата мира в мексиканской Гвадалахаре на фоне резкой эскалации насилия в регионе, передает испанская газета Marca. Опасения связаны с активностью наркокартелей и способностью местных властей обеспечить безопасность участников и болельщиков.
Несмотря на тревожную обстановку, Гвадалахара пока официально сохраняет статус города-организатора, хотя в стране уже начали отменять и переносить игры внутренних футбольных клубов. Ситуация осложняется тем, что в стране запланировано проведение 13 матчей мундиаля, и текущая дестабилизация ставит под вопрос логистику и безопасность турнира мирового уровня.
Волна беспорядков захлестнула Мексику после убийства лидера самых жестоких наркокартелей «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Его гибель подтвердили в министерстве обороны страны. Сразу после известия о смерти наркобарона как минимум в пяти штатах начались поджоги автомобилей и перекрытие дорог.