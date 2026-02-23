Готовлю бретонский пирог с мармеладом. Соленое масло, миндаль и апельсиновая цедра. Выглядит как произведение искусства

Секрет рассыпчатой текстуры — в твердом масле, которое не успевает полностью соединиться с мукой. В духовке эти крошечные масляные карманы таят, создавая в тесте сотни микроскопических пустот. Именно они, а не разрыхлитель, делают пирог таким невесомым и слоистым.

Для пирога 180 граммов мягкого, но не растаявшего соленого сливочного масла взбиваю миксером со 150 граммами сахарной пудры, мелко натертой цедрой одного апельсина и семенами из половинки стручка ванили до легкой, воздушной массы. По одному добавляю 4 крупных яичных желтка, взбивая после каждого до полного соединения. В отдельной миске смешиваю 200 граммов просеянной муки, 60 граммов молотого миндаля и половину чайной ложки крупной морской соли. Постепенно, на низкой скорости, ввожу сухую смесь в масляно-яичную основу. Получается мягкое, пластичное тесто, напоминающее густое печенье. Форму со съемным дном (20 см) смазываю маслом. Половину теста (около 300 г) распределяю по дну формы, хорошо утрамбовывая и разравнивая лопаткой или мокрой рукой.

Отправляю форму в морозилку на 15 минут, пока основа не затвердеет. Затем на замороженное тесто выкладываю 160 граммов апельсинового мармелада (или другого, не слишком жидкого) и аккуратно размазываю его, отступая от краев на 1 см. Снова убираю в морозилку на 15 минут. После этого поверх мармелада выкладываю оставшееся тесто, разравниваю его, полностью скрывая начинку. Ставлю пирог в холодильник, пока разогревается духовка до 180 °C. Для глазури взбиваю один желток с чайной ложкой молока и щепоткой соли. Смазываю этой смесью верх пирога. Вилкой рисую красивый решетчатый узор: сначала несколько параллельных линий, затем, повернув форму, — перпендикулярные им. Выпекаю 45 минут до ровного золотисто-коричневого цвета и появления блестящей корочки. Даю полностью остыть в форме на решетке, затем аккуратно снимаю бортик.

