Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 06:48

Готовлю бретонский пирог с мармеладом. Соленое масло, миндаль и апельсиновая цедра. Выглядит как произведение искусства

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Секрет рассыпчатой текстуры — в твердом масле, которое не успевает полностью соединиться с мукой. В духовке эти крошечные масляные карманы таят, создавая в тесте сотни микроскопических пустот. Именно они, а не разрыхлитель, делают пирог таким невесомым и слоистым.

Для пирога 180 граммов мягкого, но не растаявшего соленого сливочного масла взбиваю миксером со 150 граммами сахарной пудры, мелко натертой цедрой одного апельсина и семенами из половинки стручка ванили до легкой, воздушной массы. По одному добавляю 4 крупных яичных желтка, взбивая после каждого до полного соединения. В отдельной миске смешиваю 200 граммов просеянной муки, 60 граммов молотого миндаля и половину чайной ложки крупной морской соли. Постепенно, на низкой скорости, ввожу сухую смесь в масляно-яичную основу. Получается мягкое, пластичное тесто, напоминающее густое печенье. Форму со съемным дном (20 см) смазываю маслом. Половину теста (около 300 г) распределяю по дну формы, хорошо утрамбовывая и разравнивая лопаткой или мокрой рукой.

Отправляю форму в морозилку на 15 минут, пока основа не затвердеет. Затем на замороженное тесто выкладываю 160 граммов апельсинового мармелада (или другого, не слишком жидкого) и аккуратно размазываю его, отступая от краев на 1 см. Снова убираю в морозилку на 15 минут. После этого поверх мармелада выкладываю оставшееся тесто, разравниваю его, полностью скрывая начинку. Ставлю пирог в холодильник, пока разогревается духовка до 180 °C. Для глазури взбиваю один желток с чайной ложкой молока и щепоткой соли. Смазываю этой смесью верх пирога. Вилкой рисую красивый решетчатый узор: сначала несколько параллельных линий, затем, повернув форму, — перпендикулярные им. Выпекаю 45 минут до ровного золотисто-коричневого цвета и появления блестящей корочки. Даю полностью остыть в форме на решетке, затем аккуратно снимаю бортик.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
В России обновили ГОСТ 1994 года на растворимый кофе
Общество
В России обновили ГОСТ 1994 года на растворимый кофе
Россияне стали меньше «кусочничать»
Общество
Россияне стали меньше «кусочничать»
Сытнее риса! Готовим в пост булгур с овощами: насыщает на весь день
Семья и жизнь
Сытнее риса! Готовим в пост булгур с овощами: насыщает на весь день
Настроение — Грузия! Курица в ореховом соусе томится в духовке, а гости думают, что я полдня колдовала. Идеально для праздника
Общество
Настроение — Грузия! Курица в ореховом соусе томится в духовке, а гости думают, что я полдня колдовала. Идеально для праздника
Шоколадно-кокосовый рулет «Браунти» — объединение двух сладостей. Готовлю за 40 минут, а вкус — просто волшебный
Общество
Шоколадно-кокосовый рулет «Браунти» — объединение двух сладостей. Готовлю за 40 минут, а вкус — просто волшебный
еда
рецепты
десерты
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дронами разнесли военные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 февраля
В российском городе вспыхнул пожар после атаки БПЛА
«Цирк уродов»: Захарова высказалась о скандале вокруг брата Карла III
В РАН оценили идею отказаться от бахил в поликлиниках
Олимпийский чемпион попал под прицел приставов из-за многомиллионных долгов
Письма со скрытыми подписками могут оставить россиян без денег
Экс-премьер оценил возможность мира на Украине к лету
До перелома далеко: метели, заморозки, снегопады: прогноз погоды на март
«Когда земля затвердеет»: в США раскрыли сроки поражения Украины
В Британии исчезли важные данные по делу Эпштейна
SHOT сообщил о серии взрывов в Татарстане
Евросоюз не получил поддержки от США и G7 в одном вопросе
Элитной бригаде ВСУ под Сумами устроили «кровавую баню»
Парад атлетов на закрытии Олимпиаде прошел с участием россиян
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 февраля
Около 1,2 тыс. человек застряли на смотровой площадке японской «высотки»
Захарова рассказала о вскрытой файлами Эпштейна «нечисти»
Биография, романы, сокрытие болезни: как жил и умер Олег Янковский
Новые правила оформления больничных для родителей могут принять в РФ
Назван наиболее удачный для ВС России участок фронта
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.