Шоколадно-кокосовый рулет «Браунти» — объединение двух сладостей. Готовлю за 40 минут, а вкус — просто волшебный

Шоколад и кокос в этом рулете ведут изысканную беседу, а не спорят друг с другом. Глубокий, почти горьковатый голос какао звучит в начале, а сладковатый тропический ответ кокоса приходит на послевкусии. И вы — счастливый зритель на этом вкусовом дуэте.

Для шоколадного бисквита 2 яйца взбиваю с 150 граммами сахара до светлой пышной массы. Добавляю 100 мл кефира или простокваши комнатной температуры и 80 мл растительного масла без запаха, перемешиваю. В отдельной миске смешиваю 140 граммов просеянной муки, 30 граммов какао-порошка, половину чайной ложки соды и щепотку соли. Соединяю сухую смесь с жидкой, аккуратно перемешиваю до исчезновения комков. В последнюю очередь вливаю 60 мл кипятка, быстро размешиваю — тесто станет жидким. Выливаю тесто на противень (примерно 30×40 см), застеленный бумагой для выпечки, и разравниваю. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 10–12 минут, пока корж не пропечется, но останется мягким. Готовому горячему коржу даю постоять 2-3 минуты, затем накрываю его чистым кухонным полотенцем, сверху — разделочной доской и аккуратно переворачиваю конструкцию.

Снимаю противень, осторожно отклеиваю бумагу для выпечки. С помощью полотенца сразу же сворачиваю корж в неплотный рулет вместе с тканью и оставляю остывать в таком виде. Для начинки 100 граммов размягченного сливочного масла взбиваю с 100 граммами сахарной пудры. Добавляю 100 граммов сухой кокосовой стружки и 2-3 столовые ложки молока или сливок, взбиваю до получения однородного пластичного крема. Остывший рулет аккуратно разворачиваю. Равномерно распределяю по всей поверхности кокосовый крем, отступая от краев 1-2 см. С помощью полотенца снова аккуратно сворачиваю рулет, уже с начинкой. Готовый рулет заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на пару часов для стабилизации. Перед подачей посыпаю кокосовой стружкой или какао-порошком.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.