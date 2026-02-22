Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 14:58

Забудьте про магазинные сладости! Пеку кокосовый пирог, который напоминает Баунти. Ароматный, нежный, с насыщенным кокосовым вкусом

Фото: D-NEWS.ru
Секрет идеальной текстуры — в пропитке. Теплое молоко со сгущенкой впитывается в еще теплый, пористый бисквит, равномерно распределяясь по всей его структуре. В результате пирог становится невероятно влажным, однородным и буквально тающим во рту.

Для пирога три яйца взбиваю с 90 граммами сахара миксером до светлой, пышной и увеличенной в объеме массы. Добавляю одну столовую ложку кокосовой сгущенки и 100 мл молока комнатной температуры, аккуратно перемешиваю лопаткой. Просеиваю в миску 240 граммов пшеничной муки и половину чайной ложки разрыхлителя. Постепенно ввожу сухую смесь в жидкую основу, аккуратно перемешивая до получения однородного, гладкого теста. Форму для выпечки (примерно 20 см в диаметре) смазываю сливочным или растительным маслом. Выливаю в нее тесто и разравниваю. Выпекаю в разогретой до 160°C духовке 20-30 минут, пока пирог не поднимется и не пропечется (проверяю зубочисткой). Готовому пирогу даю полностью остыть в форме. Для пропитки смешиваю 200 мл молока с одной столовой ложкой кокосовой сгущенки. Слегка подогреваю смесь на плите или в микроволновке, чтобы сгущенка растворилась, но молоко не стало горячим. Остывший пирог несколько раз протыкаю тонкой палочкой или зубочисткой по всей поверхности. Медленно и равномерно, ложкой за ложкой, проливаю всю молочно-кокосовую пропитку на пирог, давая ей полностью впитаться. Оставляю пирог при комнатной температуре на 1-2 часа для пропитки. Перед подачей можно украсить кокосовой стружкой или полить сверху еще немного кокосовой сгущенки.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
еда
рецепты
пироги
торты
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
