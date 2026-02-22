«Корежит наших недругов»: Захарова о защите интересов России Захарова: Россия защитит свои интересы, как бы ни корежило недругов

Москва защитит национальные интересы в дипломатическом бою, как бы ни корежило недругов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, подобной позиции Москва придерживается в том числе в переговорах с дружественными странами.

Мы защищаем наши национальные интересы вне зависимости от того, как корежит каких-то наших недругов в той или иной части света, — отметила она.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет делать все для обеспечения своей безопасности. По словам пресс-секретаря президента РФ, в первую очередь речь идет о вопросах ядерного сдерживания.

До этого Захарова заявила, что Москва примет ответные меры, включая асимметричные шаги, если Южная Корея решит присоединиться к программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) для снабжения Вооруженных сил Украины. Как уточнила представитель внешнеполитического ведомства, любое участие Сеула в поставках вооружения, будь то прямое или опосредованное, разрушит базу для диалога по проблемам Корейского полуострова.