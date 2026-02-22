Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 15:54

Посольство России ответило на жалобу Сеула на патриотический баннер

Надпись на экране здания «Победа будет за нами» в Москве Надпись на экране здания «Победа будет за нами» в Москве Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Баннер с лозунгом «Победа будет за нами», размещенный на здании дипмиссии России в Сеуле, был приурочен к празднованию Дня защитника Отечества и Дня дипломатического работника и не должен был оскорблять чьи-то чувства, заявили РИА Новости в посольстве. Дипломаты добавили, что лозунг является исторической отсылкой к борьбе советского народа с фашистской Германией.

Исходим из того, что размещение этого баннера способствует патриотической консолидации россиян и не должно оскорблять ничьих чувств в силу указанной исторической коннотации, — высказались в посольстве.

Российская сторона настаивает на том, что баннер является элементом внутренней патриотической работы и данью уважения воинской славе родной страны.

Реакция последовала после того, как МИД Республики Корея выступил с протестом, назвав действия посольства недопустимыми из-за своей позиции по ситуации на Украине. В российском диппредставительстве напомнили, что в прошлом году на здании также размещалась растяжка в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Южная Корея
посольства
баннеры
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Запорожской области сообщил о повторном блэкауте
«Корежит наших недругов»: Захарова о защите интересов России
Посольство России ответило на жалобу Сеула на патриотический баннер
Блэкаут на Запорожской АЭС 22 февраля: где был новый удар ВСУ, подробности
Роскосмос поделился кадрами сверкающего Петербурга
Зеленский обратился к Западу за помощью после ночных ударов
Четыре БПЛА сбили на подлете к Москве за час
Суровые морозы накроют Москву, сугробы не растают: прогноз погоды на март
Ученые смогли лишить раковые опухоли «плаща-невидимки»
Историк предрек закат влияния британской монархии
Часть школьников в России останется без обществознания: что известно
В Иране разработали план на случай удара США и гибели Хаменеи
В Южной Корее напряглись из-за надписи на баннере российского посольства
Израиль отказался финансировать восстановление сектора Газа
Лыжницу Непряеву дисквалифицировали из-за невнимательности
Экс-премьер Украины раскрыл, зачем Киев просит 60 дней на выборы
Непряева запаниковала после инцидента с перепутанными на Олимпиаде лыжами
Москвичей предупредили о новых погодных сюрпризах после циклона «Валли»
«Проблема номер один»: генерал о нюансе службы иностранных пилотов в ВСУ
23 февраля — выходной или нет? Будем ли отдыхать, календарь
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.