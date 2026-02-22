Посольство России ответило на жалобу Сеула на патриотический баннер

Надпись на экране здания «Победа будет за нами» в Москве

Баннер с лозунгом «Победа будет за нами», размещенный на здании дипмиссии России в Сеуле, был приурочен к празднованию Дня защитника Отечества и Дня дипломатического работника и не должен был оскорблять чьи-то чувства, заявили РИА Новости в посольстве. Дипломаты добавили, что лозунг является исторической отсылкой к борьбе советского народа с фашистской Германией.

Исходим из того, что размещение этого баннера способствует патриотической консолидации россиян и не должно оскорблять ничьих чувств в силу указанной исторической коннотации, — высказались в посольстве.

Российская сторона настаивает на том, что баннер является элементом внутренней патриотической работы и данью уважения воинской славе родной страны.

Реакция последовала после того, как МИД Республики Корея выступил с протестом, назвав действия посольства недопустимыми из-за своей позиции по ситуации на Украине. В российском диппредставительстве напомнили, что в прошлом году на здании также размещалась растяжка в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.