22 февраля 2026 в 14:30

Гости уже в лифте, а у меня на столе румяное чудо с яблоками. Для этого рецепта всегда держу пачку теста в холодильнике

Фото: D-NEWS.ru
Гости уже в лифте, а у меня на столе румяные слойки с яблоками. Секрет в том, что для этого рецепта я всегда держу пачку слоёного теста в холодильнике — и тогда никакие незваные гости не страшны. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого чаепития или внезапного десерта. Его необычность в том, что из готового теста и пары яблок за считанные минуты получаются золотистые, хрустящие слойки, которые выглядят так, будто вы пекли их целый день в настоящей пекарне. Получается обалденная вкуснятина: нежное, слоистое тесто, тающее во рту, и сочная яблочная начинка с лёгкой карамельной ноткой от сахара и корицы. Аромат стоит на весь дом, а слойки исчезают со стола быстрее, чем гости успевают раздеться.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоёного бездрожжевого теста, 3–4 яблока, 3 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка корицы, 1 яйцо для смазывания и немного сахарной пудры для подачи. Тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на квадраты или прямоугольники. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками, смешайте с сахаром и корицей. Выложите начинку на половину каждого кусочка теста, накройте второй половиной и защипните края вилкой. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут до румяной корочки. Готовые слойки посыпьте сахарной пудрой и подавайте тёплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

рецепты
кулинария
печенье
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
