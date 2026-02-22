Никаких больше Наполеонов и медовиков! Мой сметанник с курагой и орехами — просто намешал и в духовку

Никаких больше Наполеонов и медовиков! Мой сметанник с курагой и орехами — просто намешал и в духовку

Беру сметану, яйца и муку — и готовлю нежнейший пирог с курагой и орехами. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для домашнего чаепития или уютного воскресного завтрака. Его необычность в том, что никаких сложных коржей и многочасовых танцев с кремом — просто намешал всё в миске и отправил в духовку. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, влажный бисквит с лёгкой кислинкой сметаны, сочные кусочки кураги, которые добавляют солнечную сладость, и хрустящие орехи, придающие приятную текстуру. Сметанник получается настолько нежным и ароматным, что затмевает любые именитые торты, а готовится в разы быстрее и проще.

Для приготовления вам понадобится: 300 г сметаны, 2 яйца, 200 г сахара, 250 г муки, 1 ч. ложка соды (погасить уксусом), 100 г кураги, 100 г грецких орехов, щепотка ванилина. Сметану смешайте с яйцами и сахаром, добавьте гашеную соду и ванилин. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая. Курагу нарежьте мелкими кусочками, орехи порубите, добавьте в тесто. Вылейте массу в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.