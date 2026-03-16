Всходят через 45 дней — три лучших сорта огурцов для открытого грунта: не болеют и дают урожай в любое лето

За долгие годы проб и ошибок на огороде у меня сложился список проверенных сортов, на которые я могу рассчитывать в любых погодных условиях. Они не подводят, стабильно плодоносят и всегда радуют отличным вкусом.

«Деревенский разносол» — раннеспелый партенокарпический гибрид, который дает первые плоды уже через 38–42 дня. Он устойчив к болезням и приносит до 14,5 килограмма с квадратного метра. Плоды длиной 8–10 сантиметров, плотные, хрустящие, без горечи, идеальны и для салатов, и для засолки.

Легендарная «Клавдия F1» — голландский самоопыляемый гибрид с женским типом цветения, что исключает пустоцветы. Созревает за 40–45 дней, урожайность в теплице достигает 20 килограммов с квадратного метра. Плоды ровные, массой до 100 граммов, с тонкой кожицей, сочной сладковатой мякотью без горечи, отлично хранятся.

Сорт «Победитель» проверен десятилетиями. Он устойчив к засухе и грибкам, среднепоздний, засолочный. Плоды крупные, до 200 граммов, не желтеют, великолепны в консервации. Эти три сорта гарантируют стабильный урожай без хлопот.

