14 апреля 2026 в 15:25

Дачникам дали советы, как повысить шансы на хороший урожай

Депутат Чаплин посоветовал сажать холодостойкие культуры в конце апреля

Холодостойкие культуры, в том числе редис, морковь, петрушку и горох, следует сажать в конце апреля, а теплолюбивые, то есть огурцы, кабачки и фасоль, — в конце мая, когда грунт прогреется до +14 градусов, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, перед тем как начать копать почву, нужно проверить ее, взяв комок земли с глубины 10 сантиметров и сжав в кулаке. Если потекла вода — еще рано сажать, а если земля рассыпалась — можно работать.

Тяжелую глину нужно перекапывать обязательно, добавляя песок и перегной, а легкую почву достаточно просто порыхлить на пять — семь сантиметров плоскорезом. Глубоко копать там, где не надо, — значит разрушать капилляры, по которым влага поднимается к корням, — отметил Чаплин.

По его словам, весной растениям особенно нужен азот, поэтому лучше всего вносить перепревший компост или перегной. На кислых почвах полезна зола. Чаплин подчеркнул, что с минеральными удобрениями важно не переборщить, иначе вместо плодов вырастет одна ботва.

Чтобы ускорить прогревание грядок, парламентарий посоветовал накрыть их черным спанбондом — почва станет теплее на три — пять градусов уже через несколько дней. Сеять можно на две недели раньше, но на случай заморозков лучше иметь под рукой белый укрывной материал.

Ранее садовод Светлана Самойлова заявила, что высаживать рассаду в апреле в открытый грунт нельзя даже при теплой погоде. По ее словам, единственное условие, при котором это возможно, — закрытые пленкой грядки.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
