09 апреля 2026 в 14:26

Садовод рассказала, как высадить рассаду в апреле и не убить ее

Садовод Самойлова: рассаду весной можно сажать только под пленку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Высаживать рассаду в апреле в открытый грунт нельзя даже при теплой погоде, сообщила NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, единственное условие, при котором это возможно — закрытые пленкой грядки.

В начале апреля можно укрыть пустые грядки пленкой. Это делается для того, чтобы чуть раньше высадить рассаду и посеять семена. Я закрываю пленкой поверх дуг грядки для того, чтобы почва прогревалась, — рассказала Самойлова.

Апрель — месяц обманчивого тепла, уточнила эксперт. По ее словам, он подходит для других работ в саду: уборки на участке, прополки почвы, подготовки грядок и теплиц, обрезки деревьев.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил, что редис «аврора» и морковь «нанте» способны вырасти в любых условиях. По его словам, селекционеры постоянно радуют садоводов сортами, которые не требуют длительного ожидания и гарантированно созревают даже в условиях средней полосы.

Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Анна Акимова
А. Акимова
