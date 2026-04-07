07 апреля 2026 в 12:22

Дачникам перечислили сорта овощей, семена которых взойдут в любых условиях

Депутат Чаплин: редис «Аврора» и морковь «Нанте» вырастут в любых условиях

Редис «Аврора» и морковь «Нанте» вырастут в любых условиях, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, селекционеры постоянно радуют садоводов сортами, которые не требуют длительного ожидания и гарантированно созревают даже в условиях средней полосы.

Каждый дачник мечтает, чтобы его труды увенчались быстрым и богатым урожаем. К счастью, селекционеры постоянно радуют нас сортами, которые не требуют длительного ожидания. Есть подборка из проверенных и новых сортов овощей, которые гарантированно взойдут и успешно созреют даже в условиях средней полосы. Например, редис. Здесь пальма первенства принадлежит ультраскороспелым сортам, таким как «Аврора». От всходов до сбора урожая проходит всего 17–20 дней. Морковь: сладкая и быстрая. Для тех, кто не хочет ждать до осени, рекомендую сорт «Нанте», — сказал Чаплин.

Он отметил, что для открытого грунта идеально подходит томат «Московский ультраскороспелый», урожай с которого готов уже через 75–80 дней. По его словам, для любителей необычного стоит присмотреться к сорту «Шоколадный полосатый» с мясистыми и сладковатыми плодами, а для дачников, которые бывают на участке только по выходным, создана серия «Непас».

Томаты: ранние и урожайные. Здесь выбор особенно велик. Для открытого грунта идеально подходит «Московский ультраскороспелый» — урожай готов уже через 75–80 дней. Куст небольшой, не требует пасынкования, отлично переносит болезни. Для любителей необычного рекомендую «Шоколадный полосатый» — среднеспелый сорт с плодами ярко-коричневого цвета с зелеными полосками, мясистыми и сладковатыми. А для тех, кто бывает на даче только по выходным, создана серия «Непас» — непасынкующиеся томаты, которые не требуют формирования куста, — пояснил Чаплин.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов заявил, что регулярный покос травы и уборка опавших веток с листьями помогут защитить дачный участок от клещей. По его словам, это особенно важно для садоводов, которые живут рядом с лесом, полянами и лугами.

дачники
советы
садоводы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
