Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 12:15

Торт «Прованс» готовлю из томатов — никакой возни с тестом, вкус поражает

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот овощной торт — идеальный пример того, как минималистичный набор продуктов превращается в утонченную закуску. Сочные баклажаны, нежные томаты и тягучий сыр создают гармонию текстур и ароматов, достойную ресторанной подачи.

Что понадобится

Баклажаны — 2–3 шт. (средние), помидоры — 3–4 шт. (средние), сыр твердый или полутвердый (например, гауда, чеддер) — 200–250 г, чеснок — 2–3 зубчика, свежая зелень (петрушка, кинза, базилик) — 1 пучок, масло растительное для жарки — 3–4 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, фольга для запекания.

Как готовлю

Баклажаны нарезаем кружками толщиной около 0,5 см, пересыпаем солью и оставляем на 20–30 минут для удаления горечи. Помидоры нарезаем аналогично. Чеснок пропускаем через пресс.

Сыр натираем на крупной терке, зелень мелко рубим. Обсушиваем баклажаны бумажным полотенцем и обжариваем с двух сторон на разогретом масле до золотистого цвета и мягкости.

Готовые ломтики выкладываем на бумажные салфетки, чтобы убрать излишки масла. Разогреваем духовку до 180 °C.

Берем форму для выпечки. Дно и бока плотно выстилаем фольгой. Начинаем сборку торта: выкладываем на дно формы плотный слой кружков помидоров, слегка солим и перчим, распределяем часть зелени, чеснока и сыра.

Сверху покрываем слоем обжаренных баклажанов. Повторяем последовательность слоев, пока ингредиенты не закончатся, завершив слоем сыра.

Заворачиваем внутрь свободные края фольги, полностью накрывая торт. Отправляем в духовку на 50–60 минут.

Даем полностью остыть в форме, после чего аккуратно разворачиваем фольгу, накрываем торт плоской тарелкой и переворачиваем. Снимаем форму и фольгу. Подаем охлажденным, нарезав на порционные кусочки.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
торты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, технологию какого БПЛА «украли» ВСУ для опасных снарядов
На Украине умерла олимпийская чемпионка по бегу
Балицкий раскрыл последствия массированных атак ВСУ на Запорожье
Булыкин раскрыл, как в дальнейшем изменят лимит на легионеров в РПЛ
Диетолог перечислила полезные виды рыб по доступным ценам
В Кремле объяснили ограничения против зарубежных мессенджеров
Фотомодель Диброва рассказала об отношениях с бывшим мужем
Названа главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть
«Давайте дождемся»: Песков поставил Мадьяра на место после слов о Путине
Власти назвали число сбитых над Белгородской областью беспилотников
«Здесь цифры говорящие»: Песков пристыдил ВСУ за огонь в Пасху
В Кремле обозначили роль Дмитриева в мировой повестке
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 апреля: где сбои в России
Россия потребовала включить всех в переговоры по контролю над вооружениями
Ветеран ЦСКА призвал распустить всех легионеров из клубов РПЛ
Появились кадры захвата вооруженного лудомана во Владикавказе
«Динамика доминирует»: в Кремле послали Киеву опасный сигнал по переговорам
Кремль сделал неожиданное предложение Вашингтону
Киберэксперт ответил, кто в первую очередь может стать жертвой мошенников
«Это не путь в прошлое»: Песков объяснил логику цифровых ограничений
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.