Торт «Прованс» готовлю из томатов — никакой возни с тестом, вкус поражает

Торт «Прованс» готовлю из томатов — никакой возни с тестом, вкус поражает

Этот овощной торт — идеальный пример того, как минималистичный набор продуктов превращается в утонченную закуску. Сочные баклажаны, нежные томаты и тягучий сыр создают гармонию текстур и ароматов, достойную ресторанной подачи.

Что понадобится

Баклажаны — 2–3 шт. (средние), помидоры — 3–4 шт. (средние), сыр твердый или полутвердый (например, гауда, чеддер) — 200–250 г, чеснок — 2–3 зубчика, свежая зелень (петрушка, кинза, базилик) — 1 пучок, масло растительное для жарки — 3–4 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, фольга для запекания.

Как готовлю

Баклажаны нарезаем кружками толщиной около 0,5 см, пересыпаем солью и оставляем на 20–30 минут для удаления горечи. Помидоры нарезаем аналогично. Чеснок пропускаем через пресс.

Сыр натираем на крупной терке, зелень мелко рубим. Обсушиваем баклажаны бумажным полотенцем и обжариваем с двух сторон на разогретом масле до золотистого цвета и мягкости.

Готовые ломтики выкладываем на бумажные салфетки, чтобы убрать излишки масла. Разогреваем духовку до 180 °C.

Берем форму для выпечки. Дно и бока плотно выстилаем фольгой. Начинаем сборку торта: выкладываем на дно формы плотный слой кружков помидоров, слегка солим и перчим, распределяем часть зелени, чеснока и сыра.

Сверху покрываем слоем обжаренных баклажанов. Повторяем последовательность слоев, пока ингредиенты не закончатся, завершив слоем сыра.

Заворачиваем внутрь свободные края фольги, полностью накрывая торт. Отправляем в духовку на 50–60 минут.

Даем полностью остыть в форме, после чего аккуратно разворачиваем фольгу, накрываем торт плоской тарелкой и переворачиваем. Снимаем форму и фольгу. Подаем охлажденным, нарезав на порционные кусочки.