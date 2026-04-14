Свердловский суд уволил главу Алапаевска из-за сожителя его дочери Свердловский суд снял с должности главу Алапаевска Булатова за утрату доверия

Свердловский областной суд досрочно прекратил полномочия главы Алапаевского муниципального округа Олега Булатова в связи с утратой доверия, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Причиной стало непринятие мер по урегулированию конфликта интересов.

Сегодня судебная коллегия по административным делам <...> досрочно прекратила полномочия главы муниципального образования Алапаевское Олега Булатова в связи с утратой доверия. Основанием послужило непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, — говорится в сообщении.

Как установил суд, для трудоустройства сожителя дочери чиновника специально создали новый отдел в администрации. Кроме того, его обучение в Москве было оплачено из бюджета.

В свое время суд отказал в удовлетворении иска, поданного в интересах муниципалитета, однако это решение обжаловали. Судебная коллегия по административным делам областного суда отменила его и вынесла новое.

