14 апреля 2026 в 16:40

Свердловский суд уволил главу Алапаевска из-за сожителя его дочери

Свердловский суд снял с должности главу Алапаевска Булатова за утрату доверия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Свердловский областной суд досрочно прекратил полномочия главы Алапаевского муниципального округа Олега Булатова в связи с утратой доверия, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Причиной стало непринятие мер по урегулированию конфликта интересов.

Сегодня судебная коллегия по административным делам <...> досрочно прекратила полномочия главы муниципального образования Алапаевское Олега Булатова в связи с утратой доверия. Основанием послужило непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, — говорится в сообщении.

Как установил суд, для трудоустройства сожителя дочери чиновника специально создали новый отдел в администрации. Кроме того, его обучение в Москве было оплачено из бюджета.

В свое время суд отказал в удовлетворении иска, поданного в интересах муниципалитета, однако это решение обжаловали. Судебная коллегия по административным делам областного суда отменила его и вынесла новое.

Ранее бывшего руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева приговорили к 1,5 года лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Однако фактическое отбывание срока для экс-чиновника не предусмотрено. Суд зачел время, проведенное им под стражей, а также период нахождения под домашним арестом.

Регионы
Свердловская область
суды
увольнения
