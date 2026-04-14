Пьяный россиянин на детской площадке «гонял демонов» топором Росгвардейцы задержали пьяного мужчину с топором в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии задержали в подмосковном Ступино мужчину, бегавшего с топором в руках возле жилого дома и детской площадки, сообщили в пресс-службе областного управления ведомства. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что «разгонял демонов».

Патрулировавшему территорию экипажу Росгвардии поступила информация о неадекватном гражданине на улице Овражной. Прибывшие на место росгвардейцы увидели находившегося в неадекватном состоянии мужчину, который размахивал топором, чем представлял угрозу жизни и здоровью окружающих, — говорится в сообщении ведомства.

