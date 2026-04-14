Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 19:33

Пьяный россиянин на детской площадке «гонял демонов» топором

Росгвардейцы задержали пьяного мужчину с топором в Подмосковье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники Росгвардии задержали в подмосковном Ступино мужчину, бегавшего с топором в руках возле жилого дома и детской площадки, сообщили в пресс-службе областного управления ведомства. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что «разгонял демонов».

Патрулировавшему территорию экипажу Росгвардии поступила информация о неадекватном гражданине на улице Овражной. Прибывшие на место росгвардейцы увидели находившегося в неадекватном состоянии мужчину, который размахивал топором, чем представлял угрозу жизни и здоровью окружающих, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в Москве задержали мужчину в хостеле на юго-западе столицы из-за пьяного дебоша. Росгвардию вызвала администратор гостиницы. Нетрезвый мужчина сломал защитную сетку и выпрыгнул на улицу через окно.

Ранее житель Воскресенска получил 11 лет колонии за убийство соседки топором. 62-летний злоумышленник нанес ей множество ударов обухом в ходе возникшего конфликта. Подсудимого попытался остановить сын потерпевшей, но пожилая женщина скончалась.

Регионы
Россия
Московская область
дебоширы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо последствие провала переговоров по Ирану
Политолог рассказал, от кого исходит главная угроза Евросоюзу
Два изрезанных тела нашли в Подмосковье
Похитили диверсанты, попал в рабство: новые версии пропажи Героя РФ в Юрге
«Не терплю»: Лукашенко раскрыл главную свою черту характера
Базу «Миротворца» пополнили сценаристы сериала «Свои»
Гарнизон ВСУ в Константиновке остался без «подпитки»
Минимум 250 человек пропали после крушения судна в районе Бангладеш
Бастрыкин взял на контроль смерть москвички от укола во время подтяжки рук
Бизнес Малышевой заработал почти 700 млн за год
ЧП на пороховом заводе в Казани 14 апреля: что известно, число пострадавших
Кадыров получил орден за вклад в развитие цементной промышленности России
ФСБ взяла киллера СБУ, позор Каллас, смертельная атака на Елец: что дальше
Когда лучше покупать доллары и евро для отпуска: советы экспертов
Иностранцев на продажу: как изменится РПЛ при новом лимите на легионеров
Раскрыто число пострадавших при пожаре на Казанском пороховом заводе
Конфликт с Милоновым, роман с женатым, СВО: как живет блогер Виктория Боня
В Колумбии объявили войну бегемотам Эскобара
Названа причина пожара на Казанском пороховом заводе
Ошпаренная пассажирка заставила авиакомпанию выплатить 100 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.