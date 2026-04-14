14 апреля 2026 в 19:35

«Советская школа»: в Минпросвещения оценили идею дежурства в классах

Минпросвещения назвало уборку и дежурства элементами трудового воспитания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Дежурства и уборка в школах являются частью трудового воспитания и общественно полезного труда, сообщили РИА Новости в Министерстве просвещения РФ. В ведомстве напомнили, что в 2023 году был принят закон, обязывающий школьников участвовать в общественно полезном труде. Трудовое воспитание также закреплено в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) и федеральных образовательных программах (ФОП) — с начальной и до старшей школы.

Этот опыт был характерен для советской школы: он помогал формировать трудолюбие и ответственность за результаты собственного труда и труда других людей, — пояснили в Минпросвещения.

В ведомстве подчеркнули, что трудовое воспитание не только приобщает школьников к труду, но и формирует у них уважение к трудящимся и к порядку. При этом в министерстве напомнили о ряде ограничений: учитываются возраст, уровень физической подготовки, наличие опыта работы, а также особенности общения ребенка со сверстниками и взрослыми.

Ранее член Общественной палаты РФ Ольга Павлова рассказала, что в российские школы нужно вернуть практику общественно полезного труда. Она подразумевает уборку кабинетов, уход за пришкольным участком и дежурство.

Россия
Минпросвещения
школы
дети
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
