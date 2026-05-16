В России активизировались мошенники перед экзаменами в школах Минпросвещения сообщило о росте мошенничества перед экзаменами в России

В преддверии экзаменов в России активизировались мошенники, которые пытаются получить доступ к персональным данным школьников и их родителей, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Они маскируются под сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий.

Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке, что предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуг и банковским приложениям», — сказано в сообщении.

Сотрудники ведомства никогда не запрашивают подтверждение информации по телефону, подчеркнули в Минпросвещения. При подозрительных звонках следует немедленно завершать разговор и проверять данные через официальные источники.

