В Японии десятки человек погибли после принятия американского препарата

16 мая 2026 в 05:37

В Японии 20 человек погибли после применения препарата от васкулита из США

В Японии 20 человек погибли после применения американского препарата от васкулита, передает местная фармкопания Kissei Pharmaceutical. Отмечается, что связь между приемом лекарства и всеми летальными исходами пока не была подтверждена официально.

Там также сообщили о случаях тяжелого поражения печени у некоторых пациентов. Производитель рекомендовал медицинским учреждениям отказаться от назначения этого препарата новым пациентам.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ведущую программы «ДНК» на НТВ Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными в Москве. По данным канала, актриса выпила пачку седативного препарата и почувствовала слабость.

Кроме того, более 60% граждан России старше 65 лет ежедневно принимают не менее пяти лекарственных препаратов, сообщили в Российском геронтологическом научно-клиническом центре (РГНКЦ). Исследование, охватившее свыше 4 тыс. жителей из 11 регионов, показало, что практически все пожилые люди регулярно проходят терапию, однако каждый четвертый делает это самостоятельно.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота

