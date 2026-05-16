SHOT сообщил, что в Набережных Челнах вспыхнул склад с опасной продукцией

SHOT сообщил, что в Набережных Челнах вспыхнул склад с опасной продукцией SHOT: в Набережных Челнах начался пожар на складе с пластмассой и краской

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Набережных Челнах начался крупный пожар на складе в районе поселка ГЭС. По версии канала, возгорание началось ночью на объекте с пластмассой и лакокрасочной продукцией. Местные власти информацию не комментировали.

Как пишет SHOT, огромный столб черного дыма был виден за несколько километров. По информации канала, местные жители рассказали о сильном едком запахе, который ощущался в воздухе.

Ранее девятиэтажный дом загорелся в районе Измайлово на востоке Москвы. На месте ЧП работали пожарные, они эвакуировали жильцов. Предварительно, загорелись вещи и мебель на балконе. Огонь перекинулся на другие квартиры.

До этого в Уфе при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли три человека — две женщины 97 и 68 лет и 55-летний мужчина. Возгорание площадью 50 квадратных метров было ликвидировано, при разборе завалов обнаружены тела погибших.

Кроме того, мощный пожар вспыхнул в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении бара «Подозрительные лица», посетителей эвакуировали.