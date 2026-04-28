Ученые раскрыли, сколько лекарств принимают россияне ежедневно

Более 60% граждан России старше 65 лет ежедневно принимают не менее пяти лекарственных препаратов, сообщили газете «Ведомости» в Российском геронтологическом научно-клиническом центре (РГНКЦ). Исследование, охватившее свыше 4 тыс. жителей из 11 регионов, показало, что практически все пожилые люди регулярно проходят терапию, однако каждый четвертый делает это самостоятельно.

Пожилые люди нередко назначают себе средства сами, ориентируясь на рекламные сообщения или советы знакомых. С возрастом проблема неконтролируемого приема лекарств обостряется: среди пациентов старше 85 лет доля тех, кто принимает множество препаратов, достигает 66%. Количество выписанных медикаментов увеличивается пропорционально возрасту. Отдельные участники опроса одновременно употребляли до 17 наименований. Женщины в среднем принимают больше лекарственных средств, чем мужчины.

При этом выяснилось, что одновременный прием пяти и более препаратов в 1,3–2,9 раза увеличивает риски падений, старческой астении, депрессии, недержания мочи и хронической боли. Кроме того, количество принимаемых лекарств влияет на степень самостоятельности пожилых людей в повседневной бытовой жизни.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что российское правительство утвердило новый перечень стратегически важных лекарственных средств. По его словам, список был утвержден в рамках реализации стратегии развития фармацевтической промышленности страны.