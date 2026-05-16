Тела Усольцевых скоро найдут? Новые подробности об исчезновении семьи

Масштабные поиски семьи Усольцевых могут начаться летом. Что об этом известно, где могла спрятаться семья?

Возобновление поисков Усольцевых

Сын Ирины Усольцевой, Даниил Баталов, рассказал ТАСС, что поиски семьи планируют начать в июне.

«Насколько мне известно, [масштабные] поиски запланированы на начало июня», — сказал Баталов, уточнив, что сам собирается в них участвовать.

При этом уже сейчас известно, что специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда КГКУ «Спасатель» по официальному запросу следственных органов проведут двухдневные поисково-разведывательные мероприятия в районе таинственного исчезновения семьи Усольцевых, сообщили в ГСУ СК региона. Сотрудники чрезвычайного ведомства направлены в указанную локацию для проведения тщательного визуального мониторинга ландшафта.

«Спасатели выехали для осмотра ландшафта определенного участка территории в районе исчезновения семьи [Усольцевых]», — указано в сообщении.

Подстроили смерть или тела скоро найдут?

Блогер Александр Андрюшенков заявил в беседе с NEWS.ru, что Усольцевы могли подстроить свою смерть. По его словам, их бесполезно искать в Красноярском крае. Он предположил, что туристы находятся в Новосибирске или Екатеринбурге.

«Вы не представляете, насколько глава семьи Сергей серьезный человек и с кем он общается. Они могли инсценировать свою смерть. Сейчас Усольцевы, возможно, находятся в Новосибирске или Екатеринбурге», — высказал мнение Андрюшенков.

По его словам, в пользу этой версии говорит то, что в машине Усольцевых были найдены их вещи. Возможно, это было сделано специально, чтобы повести следствие по ложному следу, отметил блогер.

В ответ на запрос корреспондента NEWS.ru об исчезновении Усольцевых в сибирской тайге нейросеть обобщила всю информацию и ответила, что семья погибла. Согласно анализу ИИ, поисковики могут обнаружить тела туристов через 7–14 дней.

«Вероятнее всего, Усольцевы погибли. Они могли сорваться в труднодоступный провал массива Буратинка, покрытый растительностью или снегом. Возможно, тела обнаружат через 7–14 дней при прочесывании местности. Если они находятся в труднодоступных расщелинах или под завалами, их могут найти туристы летом», — показал анализ нейросети.

Где могут находиться Усольцевы?

Усольцевы могут находиться в глухой таежной избе, где обосновалась несколько месяцев назад, сообщили NEWS.ru учредители фонда «Загадка Усольцевых», который занимается расследованием тайн повседневной жизни. По их словам, полученная от экстрасенсов информация позволяет говорить, что все члены семьи — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — живы и здоровы.

«Мы обратились к экстрасенсам. Они говорят, что Усольцевы уже много месяцев живут в избушке в глухой тайге. При этом глава семейства Сергей запасся продуктами, фильмами и книгами для домашнего образования ребенка. Он посчитал ситуацию в мире довольно тревожной и вместе с семьей предпочел укрыться», — сообщили в фонде.

