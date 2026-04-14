14 апреля 2026 в 19:43

Названа причина пожара на Казанском пороховом заводе

Пожар на Казанском пороховом заводе носит техногенный характер

Причина пожара и обрушения на Казанском пороховом заводе носит техногенный характер, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана. При этом технологический процесс на предприятии не останавливался.

Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова сообщила, что при ЧП пострадали люди, но их точное количество и состояние на данный момент уточняются. Кроме того, обрушились конструкции здания.

Telegram-канал Mash Iptash сообщил, что при взрыве на заводе пострадали трое. Предварительно, в этот момент там ремонтировали трубы.

Ранее в Иркутске загорелось здание местного масложиркомбината. По предварительным данным, площадь пожара превысила 100 квадратных метров и продолжает увеличиваться. На кадрах очевидцев видно, что огонь охватил верхние этажи и крышу производственного корпуса.

До этого мощный пожар вспыхнул на заводе автомобильных запчастей в городе Тэджон в Южной Корее. Пострадали как минимум полсотни человек, 35 из них получили серьезные травмы, остальные — легкой степени.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
