Названа причина пожара на Казанском пороховом заводе

Причина пожара и обрушения на Казанском пороховом заводе носит техногенный характер, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана. При этом технологический процесс на предприятии не останавливался.

Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова сообщила, что при ЧП пострадали люди, но их точное количество и состояние на данный момент уточняются. Кроме того, обрушились конструкции здания.

Telegram-канал Mash Iptash сообщил, что при взрыве на заводе пострадали трое. Предварительно, в этот момент там ремонтировали трубы.

