В России заявили о потенциале совместных энергопроектов в Пакистане

В России заявили о потенциале совместных энергопроектов в Пакистане Посол Хорев: Россия заинтересована в нефтегазовых месторождениях в Пакистане

Россия рассматривает возможность реализации совместных энергетических и инфраструктурных проектов с Пакистаном, заявил посол РФ в республике Альберт Хорев на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». В числе перспективных направлений дипломат назвал разработку нефтегазовых месторождений, сообщает ТАСС.

Видим большой потенциал для совместных проектов в области промышленности, транспорта и энергетики, — сказал дипломат.

По его словам, стороны рассматривают возможность открытия прямого грузового авиасообщения. Кроме того, обсуждается участие российских специалистов в развитии гидроэнергетики Пакистана, включая создание и реконструкцию гидроэлектростанций.

Ранее пакистанский посол в РФ Файсал Нияз Тирмизи заявил, что Россия и Пакистан договорились об упрощении визового режима. По его словам, соответствующее соглашение будет подписано во время скорого визита в Москву премьер-министра Исламской Республики Шахбаза Шарифа. Помимо этого, стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, а также торгово-экономическое соглашение на ближайшие пять лет. Кроме того, речь идет о российских инвестициях в медицинский и промышленный секторы Пакистана.