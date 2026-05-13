День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 11:36

В России заявили о потенциале совместных энергопроектов в Пакистане

Посол Хорев: Россия заинтересована в нефтегазовых месторождениях в Пакистане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия рассматривает возможность реализации совместных энергетических и инфраструктурных проектов с Пакистаном, заявил посол РФ в республике Альберт Хорев на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». В числе перспективных направлений дипломат назвал разработку нефтегазовых месторождений, сообщает ТАСС.

Видим большой потенциал для совместных проектов в области промышленности, транспорта и энергетики, — сказал дипломат.

По его словам, стороны рассматривают возможность открытия прямого грузового авиасообщения. Кроме того, обсуждается участие российских специалистов в развитии гидроэнергетики Пакистана, включая создание и реконструкцию гидроэлектростанций.

Ранее пакистанский посол в РФ Файсал Нияз Тирмизи заявил, что Россия и Пакистан договорились об упрощении визового режима. По его словам, соответствующее соглашение будет подписано во время скорого визита в Москву премьер-министра Исламской Республики Шахбаза Шарифа. Помимо этого, стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, а также торгово-экономическое соглашение на ближайшие пять лет. Кроме того, речь идет о российских инвестициях в медицинский и промышленный секторы Пакистана.

Мир
Россия
Пакистан
нефтедобыча
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Телеведущую спасли от передозировки успокоительными
Москвичка «убила» мужа из-за алиментов
В Госдуме высказались о введении обязательного экзамена по истории в школах
Российские войска разнесли отряд «Кракена» в зоне СВО
На Западе нашли виновного в отказе ЕС принять Украину
Диетолог предупредила об опасности вакуумации
Более 700 шкурок соболя и куницы нашли в посылках на почте
Талибы прибыли в Россию с важным визитом
Массированный налет сотен дронов ВСУ разбился о российскую систему ПВО
Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей
В Брянском районе ранены два мирных жителя
Российские войска выполнили важную задачу на территории Украины
Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»
Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье
Дмитриев рассказал, на что закрывают глаза европолитики в вопросе Украины
Измельчивший тело жены в блендере получил пожизненный срок
Психолог ответила, как правильно готовиться к экзаменам
Мирные россияне погибли при ударах беспилотников ВСУ
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость
Володин намекнул на ужесточение контроля за мигрантами
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.