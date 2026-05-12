Стало известно о скором упрощении визового режима с еще одной страной

12 мая 2026 в 11:53

Посол Тирмизи: Россия и Пакистан договорились об упрощении визового режима

Россия и Пакистан договорились об упрощении визового режима, заявил пакистанский посол в РФ Файсал Нияз Тирмизи. По его словам, соответствующее соглашение будет подписано во время скорого визита в Москву премьер-министра исламской республики Шахбаза Шарифа, передает ТАСС.

Мы подпишем соглашение об упрощении выдачи виз гражданам обеих стран, — рассказал Тирмизи.

Помимо этого, как рассказал дипломат, стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, а также торгово-экономическое соглашение на ближайшие пять лет. Кроме того, речь идет о российских инвестициях в медицинский и промышленный секторы Пакистана.

Тирмизи также сообщил, что Пакистан уже начал переговоры о присоединении к Евразийскому экономическому союзу в рамках соглашения о свободной торговле. По словам посла, предстоит обсудить очень многое, включая региональную, двустороннюю и международную ситуацию.

Ранее посол заявлял, что Москва и Исламабад работают над инициативой по созданию нового газопровода «Пакистанский поток», переговоры ведутся постоянно. Он подчеркнул, что проект станет знаковым соглашением между двумя странами.

Мир
Пакистан
Россия
визы
туризм
