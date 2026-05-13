Китай обозначил красные линии перед визитом Трампа в Пекин

Китай указал США на четыре темы, которые не подлежат обсуждению при визите президента США Дональда Трампа в Пекин. Перечень красный линий опубликовало посольство КНР в Вашингтоне в своем Х. Так, красными линиями стали тайваньский вопрос, демократия и права человека, политическая система, а также право Китая на развитие.

Четыре красные линии в отношениях между Китаем и США не должны подвергаться сомнению, — сказано в сообщении.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в том, что президент России Владимир Путин встретится в Китае с Трампом. Глава Белого дома посетит Пекин 14–15 мая для проведения переговоров с председателем КНР.

До этого сообщалось, что Трамп планирует отправиться в Пекин вместе с делегацией руководителей американских компаний, заинтересованных в заключении сделок с Китаем. Американский лидер намерен добиваться от Пекина давления на Иран по вопросу открытия Ормузского пролива.

При этом в Пентагоне опасаются, что затяжное противостояние с Ираном способно усилить позиции председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах с Вашингтоном.