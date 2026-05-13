13 мая 2026 в 11:21

Аналитик раскрыл, в каком случае россияне начнут снимать деньги со вкладов

Аналитик Кутьин: люди начнут снимать и тратить деньги со вкладов при ставках 11%

Россияне начнут массово снимать и тратить деньги со вкладов в том числе на покупки машин, когда доходность депозитов снизится к 11–12% годовых, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук и аналитик Василий Кутьин. Это станет возможным в случае, если ключевая ставка опустится до 12,5–13,5%. По его предположениям, этот показатель сможет достигнуть такого уровня лишь в сентябре 2026 года.

Формально ставки по депозитам остаются высокими, но ожидания населения уже начали меняться. Скорее всего, значительный перенос накоплений во вкладах в потребление произойдет тогда, когда доходность вкладов опустится к 11–12% годовых. Более широкий переход населения к крупным покупкам вероятен при депозитных ставках около 10–11%, если инфляция продолжит замедляться, а цены на автомобили будут расти быстрее доходности банковских продуктов, — подчеркнул Кутьин.

Он отметил, что снижение интереса к вкладам уже видно по динамике привлечения средств населения. По данным Центробанка России, за первый квартал 2026 года их объем вырос всего на 0,6%, практически остановившись. Массовый переход от сбережений к крупным покупкам вероятнее всего произойдет в первом квартале 2027 года, заключил эксперт.

Ранее инвестор Федор Сидоров заявил, что жить на проценты от банковского вклада и не работать мечтают многие, но для этого нужно 12,1 млн рублей. По его расчетам, из этой суммы получится доход в размере средней зарплаты по России.

