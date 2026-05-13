Крупная видеоигровая компания зарегистрировала товарный знак в России

13 мая 2026 в 11:56

Компания Sega зарегистрировала товарный знак в России

Японская видеоигровая компания Sega зарегистрировала товарный знак в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Фирма подала заявку 12 июня прошлого года.

Уточняется, что под зарегистрированным брендом Sega сможет продавать компьютерное программное обеспечение, игры, одежду и портативные устройства. Срок действия товарного знака — 10 лет.

Ранее корпорация общественного питания McDonald's, приостановившая работу в России весной 2022 года, зарегистрировала в Роспатенте 14 товарных знаков. Среди них как оригинальные названия на английском, так и их переводы на русский язык. В перечень зарегистрированных брендов вошли McCafe, Ronald McDonald House и McCrispy, а также их русскоязычные аналоги.

До этого южнокорейский производитель электроники LG подал заявки на регистрацию 11 товарных знаков в России. Речь, в частности, идет о брендах LG OLED AI, LG NANO 4K UHD AI, LG Gallery TV AI, LG Smart TV AI. Заявки были поданы в апреле текущего года, в настоящее время они находятся на рассмотрении Роспатента. Товарные знаки связаны с продажей телевизоров и оборудования с ИИ.

