LG намерена зарегистрировать более 10 товарных знаков в России

Южнокорейский производитель электроники LG подал заявки на регистрацию 11 товарных знаков в России, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Речь, в частности, идет о брендах LG OLED AI, LG NANO 4K UHD AI, LG Gallery TV AI, LG Smart TV AI.

Заявки были поданы в апреле текущего года, в настоящее время они находятся на рассмотрении Роспатента. Товарные знаки связаны с продажей телевизоров и оборудования с ИИ.

Прежде немецкий автоконцерн Mercedes-Benz, ранее заявивший об уходе с российского рынка, продлил действие двух своих товарных знаков в РФ. В их числе — фирменный логотип компании в виде трехлучевой звезды. Согласно документам, исключительное право на знак Mercedes-Benz и на логотип истекало в июле 2026 года.

До этого японская компания по производству фотокамер и оптического оборудования Nikon Corporation зарегистрировала в России товарный знак NIS Elements. Документы на регистрацию поступили в ведомство в сентябре 2024 года. В качестве заявителя значится компания «Никон Корпорейшн», в апреле текущего года Роспатент вынес по этому вопросу положительное решение.

