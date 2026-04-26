Mercedes подготовил почву для дальнейшей работы в России Роспатент: Mercedes продлил в России действие двух товарных знаков

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz, ранее заявивший об уходе с российского рынка, продлил действие двух своих товарных знаков в РФ. В их числе — фирменный логотип компании в виде трехлучевой звезды, пишут РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, исключительное право на знак Mercedes-Benz и на логотип истекало в июле 2026 года. Однако в апреле концерн подал в Роспатент заявление о продлении срока владения, и ведомство приняло положительное решение. Теперь действие товарных знаков продлено до июля 2036 года.

Mercedes-Benz Group AG (ранее Daimler AG) — один из крупнейших мировых автоконцернов, основанный в 1883 году. Немецкая компания объявила об уходе с российского рынка в 2022 году, но, судя по этому шагу, продолжает защищать свои интеллектуальные права в РФ. Компания не исключает возможности возвращения на российский рынок в будущем.

Ранее сообщалось, что американский стриминговый сервис Netflix подал заявки на регистрацию в России двух товарных знаков, включая вариант на русском языке «Нетфликс». Заявки от компании «Нетфликс, Инк» поступили в Роспатент 20 апреля 2026 года. Товарный знак «Нетфликс» планируется зарегистрировать по четырем классам МКТУ (№ 9, 35, 38, 41).