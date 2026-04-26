26 апреля 2026 в 02:45

Mercedes подготовил почву для дальнейшей работы в России

Роспатент: Mercedes продлил в России действие двух товарных знаков

Mercedes Benz 220 SE Coupe Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz, ранее заявивший об уходе с российского рынка, продлил действие двух своих товарных знаков в РФ. В их числе — фирменный логотип компании в виде трехлучевой звезды, пишут РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, исключительное право на знак Mercedes-Benz и на логотип истекало в июле 2026 года. Однако в апреле концерн подал в Роспатент заявление о продлении срока владения, и ведомство приняло положительное решение. Теперь действие товарных знаков продлено до июля 2036 года.

Mercedes-Benz Group AG (ранее Daimler AG) — один из крупнейших мировых автоконцернов, основанный в 1883 году. Немецкая компания объявила об уходе с российского рынка в 2022 году, но, судя по этому шагу, продолжает защищать свои интеллектуальные права в РФ. Компания не исключает возможности возвращения на российский рынок в будущем.

Ранее сообщалось, что американский стриминговый сервис Netflix подал заявки на регистрацию в России двух товарных знаков, включая вариант на русском языке «Нетфликс». Заявки от компании «Нетфликс, Инк» поступили в Роспатент 20 апреля 2026 года. Товарный знак «Нетфликс» планируется зарегистрировать по четырем классам МКТУ (№ 9, 35, 38, 41).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как купить Lada и «Москвич» со скидкой и в кредит: правила и список моделей
Трампа эвакуировали из-за стрельбы на официальном приеме
Проблемы со здоровьем, гонорары, слова об СВО: как живет Борис Щербаков
В МВД РФ озвучили, туристы какой страны попали под внимание ведомства
Стало известно, кому в 2027 году пересчитают пенсии
Зарезанную женщину обнаружили на западе Москвы
Mercedes подготовил почву для дальнейшей работы в России
Немцы начали сильнее поддерживать правую партию АдГ
Возможный убийца рязанки и ее ребенка задержан полицией
Власти Израиля приказали бомбить Ливан
Грузовой «Прогресс МС-34» отправился на МКС
Мужчина стал жертвой атаки ВСУ на Севастополь
Налет БПЛА на Севастополь 26 апреля: погибшие, разрушения, что известно
SHOT: взрывы прогремели над Ярославлем
Теракт в Колумбии унес жизни семи человек
Инсульт: группы риска, признаки скорой беды, как спастись. Ликбез от врача
В Словакии предположили, какую «свинью» может подложить стране Украина
США утверждают, что получили от Ирана новое предложение
Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ превысило 40
Атака БПЛА на Москву: последствия, что известно, где еще ВСУ наносят удары
Дальше
Самое популярное
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

