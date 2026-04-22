22 апреля 2026 в 11:07

Американский стриминговый гигант может вернуться на российский рынок

Стриминговый сервис Netflix подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Американский стриминговый сервис Netflix подал заявки на регистрацию в России двух товарных знаков, включая вариант на русском языке «Нетфликс», сообщает ТАСС. Заявки от компании «Нетфликс, Инк» поступили в Роспатент 20 апреля 2026 года.

Товарный знак «Нетфликс» планируется зарегистрировать по четырем классам МКТУ (№ 9, 35, 38, 41). Они охватывают загружаемые программы, приложения для доступа к развлекательному контенту, маркетинговое продвижение, производство и распространение аудиовизуальной продукции. Знак на английском языке хотят зарегистрировать по шести классам (№ 16, 19, 21, 25, 28, 41) — канцелярские товары, сумки, рюкзаки, посуда, одежда, игры и игрушки.

Ранее немецкая компания Henkel зарегистрировала в России несколько товарных знаков. Речь идет о брендах Schwarzkopf BRILLIANCE, Persil, X-tra, Pril, а также Blond ME. Заявки от организации были поданы в апреле — мае 2025 года. Под упомянутыми знаками Henkel сможет продавать косметику, парфюмерию, моющие средства, а также принадлежности для уборки.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

