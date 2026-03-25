Популярный стриминговый сервис подал заявку на регистрацию товарного знака Netflix подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Американский стриминговый сервис Netflix подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России, сообщает РИА Новости. Документы поступили в Роспатент в марте 2026 года. Заявителем выступает компания «Нетфликс Инк».

В случае одобрения заявки Netflix получит возможность продавать на российском рынке программное обеспечение и приложения для доступа к развлекательному контенту, а также широкий перечень устройств. В перечень заявленных товаров входят наушники, шлемы виртуальной реальности и человекоподобные роботы.

Ранее американский бренд пен для бритья, лезвий и средств для ухода за кожей Gillette зарегистрировал товарный знак в России. Заявка поступила в Роспатент в мае 2025 года. Под товарным знаком «Gillette Fusion» компания сможет торговать в России гелями, кремами, лосьонами для бритья и другими уходовыми средствами.