Легенда в мире фотокамер зарегистрировала товарный знак в России Компания Nikon зарегистрировала в России товарный знак NIS Elements

Японская компания по производству фотокамер и оптического оборудования Nikon Corporation зарегистрировала в России товарный знак NIS Elements, сообщает РИА Новости о ссылкой на электронную базу Роспатента. Документы на регистрацию поступили в ведомство в сентябре 2024 года.

В качестве заявителя значится компания «Никон Корпорейшн». В апреле текущего года Роспатент вынес по этому вопросу положительное решение. Новый товарный знак позволит японскому производителю осуществлять продажи микроскопов на российском рынке.

Ранее японские корпорации Toyota и Mitsubishi зарегистрировали в РФ товарные знаки с названием автомобилей. Toyota оформила права на знаки Toyota GR86, Toyota 86, Toyota GT86, Toyota BZ, Century. А Mitsubishi, в свою очередь, зарегистрировала Ralli Art и Grandis.

До этого стало известно, что американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer обратилась в Палату по патентным спорам с требованием аннулировать товарный знак «Розовая пантера», принадлежащий структуре торговой сети «Магнит». Претензия касается регистрации бренда на тепличный комплекс «Гринхаус» по классу овощей и фруктов.