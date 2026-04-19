Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 08:34

Легенда в мире фотокамер зарегистрировала товарный знак в России

Фото: Schöfmann/http/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Японская компания по производству фотокамер и оптического оборудования Nikon Corporation зарегистрировала в России товарный знак NIS Elements, сообщает РИА Новости о ссылкой на электронную базу Роспатента. Документы на регистрацию поступили в ведомство в сентябре 2024 года.

В качестве заявителя значится компания «Никон Корпорейшн». В апреле текущего года Роспатент вынес по этому вопросу положительное решение. Новый товарный знак позволит японскому производителю осуществлять продажи микроскопов на российском рынке.

Ранее японские корпорации Toyota и Mitsubishi зарегистрировали в РФ товарные знаки с названием автомобилей. Toyota оформила права на знаки Toyota GR86, Toyota 86, Toyota GT86, Toyota BZ, Century. А Mitsubishi, в свою очередь, зарегистрировала Ralli Art и Grandis.

До этого стало известно, что американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer обратилась в Палату по патентным спорам с требованием аннулировать товарный знак «Розовая пантера», принадлежащий структуре торговой сети «Магнит». Претензия касается регистрации бренда на тепличный комплекс «Гринхаус» по классу овощей и фруктов.

Россия
Япония
Роспатент
товарные знаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.