Голливудская Metro-Goldwyn-Mayer затеяла борьбу с «Магнитом»

Американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer обратилась в Палату по патентным спорам с требованием аннулировать товарный знак «Розовая пантера», принадлежащий структуре торговой сети «Магнит», сообщает «Коммерсант». Претензия касается регистрации бренда на тепличный комплекс «Гринхаус» по классу овощей и фруктов.

«Магнит» приобрел белгородский актив «Гринхаус» в 2022 году, сумма сделки оценивалась в 4 млрд рублей. В настоящее время продукция под маркой «Розовая пантера» компанией не выпускается, однако формально знак остается действующим.

Медиафраншиза «Розовая пантера» создана студией в 1963 году и включает серию комедийных фильмов и мультсериалов. Это уже вторая попытка MGM оспорить использование известного названия российскими компаниями. В октябре 2025 года Роспатент по требованию студии аннулировал аналогичный товарный знак, зарегистрированный на дистрибутора чая и кофе «РЧК-Трейдинг».

Эксперты отмечают, что высокая узнаваемость голливудского бренда может сыграть в пользу MGM, однако у «Магнита» есть шансы доказать отсутствие прямой ассоциативной связи с кинофраншизой.

Ранее стало известно, что американская компания Starbucks официально лишилась в России прав на товарный знак в виде своего логотипа в черно-белом исполнении. Срок действия регистрации данного знака, оформленного еще в 2016 году, истек.