Напиток с алоэ вера снимают с полок «Магнитов» по всей России

Популярный напиток с алоэ вера снимают с полок сетевого магазина «Магнит» в российских регионах, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе ритейлера. Ранее стало известно, что мальчик, выпив жидкость, обжег рот. Отец ребенка предположил нахождение в бутылке ацетона.

Мы прямо сейчас снимаем с реализации всю продукцию данного поставщика, в том числе «Алое Вера», блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах «Магнит», — сказали в пресс-службе.

В скором времени «Магнит» планирует провести анализ продукции. Ритейлер также тесно общается с поставщиком для выяснения обстоятельств.

До этого стало известно, что количество пострадавших от отравления химическим средством в жилом доме на Нижегородской улице увеличилось до трех человек. Причиной стал препарат для ликвидации тараканов, которым была обработана квартира на восьмом этаже.

Кроме того, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о начале расследования после массового отравления среди участников танцевальных соревнований в Люберцах. По данным ведомства, причиной недомогания стала паста карбонара, доставленная из другого региона России, что стало предметом особого внимания проверяющих.