Инвестор назвал сумму, необходимую для жизни без работы

Жить на проценты от банковского вклада и не работать мечтают многие, но для этого нужно 12,1 млн рублей, рассказал ПРАЙМу частный инвестор Федор Сидоров. По его расчетам, из этой суммы получится доход в размере средней зарплаты по России.

Средняя зарплата в России — около 104 тысяч рублей в месяц. Чтобы получать такой доход только с процентов, при ставке 10,3% потребуется капитал примерно 12,1 миллионов рублей. С учетом инфляции и налогов сумма вырастет еще заметнее, — пояснил эксперт.

Он отметил, что даже при наличии такого капитала полностью отказаться от работы может быть рискованно. Сидоров объяснил свою осторожность инфляцией, налогом на процентный доход в размере 13–15%, а также нестабильностью банковских ставок. По его словам, при текущем тренде на снижение ключевой ставки долгосрочные вклады могут становиться менее выгодными.

Эксперт подчеркнул, что стратегия жизни только на проценты требует осторожного подхода. Он рекомендовал не ограничиваться банковскими депозитами и сочетать пассивный доход с активными источниками заработка.

