13 мая 2026 в 12:14

Суд вернул квартиру пенсионерке, ставшей жертвой мошенников

Суд вернул квартиру и деньги пенсионерке, которая стала жертвой мошенников, сообщает прокуратура Московской области. Злоумышленника приговорили к 3,5 годам колонии.

По искам прокуратуры города, кредитный договор с банком судом признан недействительным, квартира и перечисленные денежные средства возвращены пенсионерке, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, некто Роман П. вступил в сговор с другими участниками преступной группы. В мае 2024 года он и его сообщники связались через мессенджер с пенсионеркой, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили женщину взять кредиты и продать квартиру, утверждая, что это необходимо для спасения ее денег и имущества. Все полученные средства пенсионерка перевела на банковские счета, подконтрольные Роману П.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг в виде установки самозапрета на кредиты.

