Жителя Подмосковья четыре года не отправляют в тюрьму из-за ошибок суда

В Клину Московской области мужчине уже четыре года не могут вынести обвинительный приговор по делу о бытовом убийстве, сообщает MK.RU. Из-за процессуальных нарушений дело каждый раз возвращают на новое рассмотрение.

В источнике сказано, что в июне 2022 года местный житель избил незнакомца, который оскорбил его бывшую жену. Мужчина нанес обидчику несколько ударов тупым предметом, тот упал и ударился головой. Вскоре потерпевший скончался. Подозреваемого задержали и предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Первое разбирательство прошло в Клинском городском суде. В ходе процесса в совещательную комнату вместе с присяжными зашли двое запасных заседателей. Это нарушило тайну вердикта, и решение присяжных отменила апелляционная инстанция Мособлсуда. На тот момент мужчину оправдали.

Во время повторных слушаний судья приговорил обвиняемого к 1 году и 1 месяцу лишения свободы, после чего освободил его за истечением срока давности. Однако выяснилось, что вердикт присяжных был фактически переформулирован судьей самовольно. Кроме того, судья проигнорировал указание присяжных на то, что подсудимый находился в нетрезвом виде. В итоге приговор отменили во второй раз.

В настоящее время адвокат фигуранта обжаловал решение в кассационном суде.

Ранее стало известно, что в Волхове Ленинградской области мужчина предстанет перед судом по подозрению в убийстве 20-летней давности. Преступление произошло в деревне Кисельне. По версии следствия, задержанный убил знакомую, чтобы не отдавать ей долг.