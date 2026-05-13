Назван неожиданный способ замедлить старение организма

Искусство замедляет биологический износ организма на уровне ДНК, пишет KP.RU со ссылкой на исследование ученых Университетского колледжа Лондона (UCL). Согласно анализу специалистов, люди, которые читают книги, слушают музыку или ходят в музей как минимум раз в неделю, стареют примерно на 4% медленнее, чем те, кто не ведет культурную жизнь.

Дело в том, что такой досуг стимулирует мозг, побуждая его строить новые нейронные связи, анализировать, вспоминать что-то или фантазировать. Кроме того, искусство дает хорошую эмоциональную разрядку. Соприкосновение с ним позволяет человеку снизить уровень стресса. Вдобавок к этому активная культурная жизнь помогает поддерживать социальные связи и побуждает человека общаться с единомышленниками.

Помимо этого, по словам ученых, искусство уменьшает системное воспаление и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Такой эффект сопоставим с умеренными физическими нагрузками.

Ранее гериатр Ольга Ткачева заявила, что клинические проявления старения организма могут сопровождаться рядом хронических заболеваний. По ее словам, к ним относятся сердечно-сосудистые патологии, онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких, нарушения костно-мышечной системы и диабет второго типа.