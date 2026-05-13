Балицкий раскрыл, сколько раз ВСУ атаковали Запорожскую область за неделю

Дроны ВСУ более 300 раз атаковали Запорожскую область за неделю, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере МАКС. Он рассказал, что средства ПВО сбили 26 беспилотников самолетного типа, 29 дронов-камикадзе, которые были нацелены на гражданские объекты.

Военнослужащие Вооруженных сил и Росгвардии, сотрудники силовых ведомств отразили атаки свыше 300 беспилотников ВСУ на южном направлении Запорожской области, — написал Балицкий.

Ранее губернатор Запорожской области заявил, что Вооруженные силы Украины совершили массированный обстрел Каменско-Днепровского муниципального округа. По его словам, в результате атаки был ранен мирный житель, врачи оказали пострадавшему необходимую помощь.

До этого Балицкий сообщил, что двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по селу Скельки. Удар пришелся по территории частного домовладения. Обоих пострадавших оперативно доставили в медучреждение. Балицкий добавил, что в ходе атаки БПЛА были зафиксированы повреждения жилого строения в городе Пологи.