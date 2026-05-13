БПЛА ВСУ атаковали дома и больницу в российском селе

В результате массированной атаки БПЛА противника на село Новогоровка Токмакского муниципального округа повреждения получили четыре многоквартирных дома. Также повреждено остекление амбулатории Токмакской центральной районной больницы , — написал Балицкий.

До этого стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

Балицкий также заявил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по кладбищу в городе Днепрорудном. Он отметил, что рядом с местом захоронений отсутствуют какие-либо военные или стратегические объекты.