К рэперу подали иск на 1,5 млн рублей из-за трека

Рэпер Soda Luv получил иск на 1,5 млн из-за трека «Бигасс»

Рэпер Soda Luv (настоящее имя — Владислав Терентюк) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Рэпер Soda Luv (настоящее имя — Владислав Терентюк) получил иск на 1,5 млн рублей из-за трека «Бигасс», сообщает Telegram-канал Mash. Соавтор композиции Why, Berry (настоящее имя — Никита Абраменко) заявил, что принимал участие в создании песни, однако не получил выплаты роялти и позже был исключен из релиза.

По словам соавтора, трек был записан совместно с Soda Luv еще в 2019 году. Он утверждает, что создал интро в стиле компьютерной игры GTA и записал собственный куплет, после чего композиция вошла в дебютный альбом Soda Luv «Ничего личного».

После вирусного успеха песни, набравшей миллионы прослушиваний и получившей мультиплатиновый статус, стороны начали обсуждать выплаты роялти. Как утверждает Абраменко, в 2021 году ему пообещали оформить договор, однако соглашение так и не было подписано, а выплаты он не получил. По словам Why, Berry, после подачи иска его куплет был удален из трека, а связь с Soda Luv прекратилась.

Ранее певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о нарушении авторских прав. По информации источника, предварительно, поводом для следственных действий стали разногласия артистки с продюсером Максимом Фадеевым из-за песни «Ворона», альбома «Песни тибетских лам» и других.

