Володин намекнул на ужесточение контроля за мигрантами

13 мая 2026 в 12:44

Володин заявил о необходимости усилить контроль за мигрантами в России

Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Необходимо ужесточить контроль за мигрантами, прибывающими в Российскую Федерацию, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, не стоит также допускать въезда в страну иностранцев, которые уже совершали преступления у себя на родине.

Мы считаем, что надо усиливать контроль за приезжающими мигрантами. Вводить новые ограничения в отношении тех, кто хочет получить разрешение на жительство в нашей стране. И в случае, если такие кандидаты имеют «нелады» с законом в своей стране пребывания, откуда они хотят к нам приехать, иметь возможность отказывать в гражданстве, — указал спикер ГД.

Спикер Госдумы добавил, что любая административная ответственность или судимость будет служить основанием для отказа в оформлении вида на жительство. Это же касается и получения гражданства.

Ранее Володин заявлял, что на пленарном заседании 13 мая Госдума планирует рассмотреть в первом чтении два законопроекта. Они направлены на улучшение миграционной политики, уточнял спикер ГД.

