13 мая 2026 в 12:19

Захарова указала на постыдную привычку руководства европейских стран

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Среди представителей европейских элит распространено употребление запрещенных веществ, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в этом ей признался европейский дипломат.

Знаете, что он сказал? «Мария, Вы просто не понимаете, насколько этот недуг и эта дурная привычка распространена среди руководства», — сказала Захарова.

Она добавила, что в европейских странах подобные проблемы перестали воспринимать как преступление или фактор, способный дискредитировать политика. Поэтому представители европейских элит не считают поведение президента Украины Владимира Зеленского неадекватным, заключила дипломат.

Ранее бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель назвала наркозависимость Зеленского «секретом Полишинеля». Она заявила, что после похода в уборную перед интервью политик выходил «другим человеком», был полон энергии. Мендель признала, что лично никогда не видела Зеленского принимающим наркотики, однако разговаривала со многими людьми, которые были тому свидетелями.

