13 мая 2026 в 10:13

«Непоколебимая тупизна»: Захарова об отказе ЕС от российских энергоресурсов

Фото: МИД РФ
Европейские страны спустя некоторое время вынуждены будут публично признать, что их отказ от энергоносителей из России был стратегическим просчетом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, это повторит ситуацию с отказом от атомной энергетики, который на Западе уже начали называть ошибкой.

С такой же уверенностью, с такой же непоколебимой тупизной они произнесут ту же самую фразу, что это была стратегическая ошибка. Может быть, скажут еще «страшнейшая», или «фатальная», или «чудовищная» [ошибка] в контексте отказа от российских ресурсов. Дайте срок — все то же самое будет, — отметила дипломат.

Далее Захарова добавила, что снова найдется какой-нибудь европейский политик, которого выставят к символическому «позорному столбу» с микрофоном, и он с виноватым видом произнесет заученную фразу о стратегической ошибке. Дипломат провела параллель с древнегреческими мифами, где в жертву приносили самых красивых девушек, бросая их на съедение Минотавру или сбрасывая со скалы. Сейчас же, по мнению Захаровой, роль таких «приносимых в жертву» отводят наименее симпатичным персонажам, которым поручают озвучивать покаянные речи, потому что кому-то приходится брать на себя и такую неприглядную работу.

Ранее представитель МИД РФ подчеркнула, что глава евродипломатии Кая Каллас, которая ранее уже отметилась рядом скандальных заявлений о России, озвучивает чужие идеи, находящиеся вне ее мандата. Непонятно, кто ей их диктует, подчеркнула дипломат.

