День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 09:06

Лавров раскрыл, как кризис вокруг Ирана повлияет на рынки

Лавров: затягивание кризиса вокруг Ирана затормозит восстановление рынков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сроки восстановления мировых рынков могут сместиться за пределы 2026 года в случае затягивания кризиса вокруг Ирана, заявил в интервью телеканалу RT India глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, продолжение конфликта на несколько недель или месяцев еще сильнее отодвинет горизонт выхода мировой экономики из кризиса.

Что касается того, как это будет воспринято мировой экономикой. Уже говорят, что если сейчас прекратить этот конфликт, то до конца 2026 года едва ли удастся восстановить то, что было. А если он продлится еще несколько недель и тем более месяцев, то горизонт выхода из кризиса отодвигается еще дальше, — указал министр.

Ранее Лавров заявил, что Запад задействует нечистоплотные методы эксплуатации, чтобы заставить разные страны не покупать российскую нефть. По словам министра, западные страны стремятся править миром через контроль мировой энергетики, заставляя всех покупать дорогие нефть и СПГ в США.

До этого сообщалось, что уже в июне мировая система может выйти на уровень «операционного стресса» из-за резкого сокращения запасов нефти. К сентябрю запасы могут приблизиться к минимальным значениям, необходимым для стабильной работы инфраструктуры. Наиболее уязвимыми называются страны Азии, зависящие от импорта топлива.

Власть
МИД России
Сергей Лавров
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские предприниматели начали прибегать к помощи контент-ферм
В ЛНР подросток получил ранение живота и ключицы при атаке дрона ВСУ
Масштабный сбой зафиксирован в популярной нейросети
Суд дал 22 года россиянину за подготовку терактов против судей в Тамбове
Лавров раскрыл одну из задач агрессии против Ирана
Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
«На голову выше»: Лавров публично унизил Запад словами о пропаганде а СССР
Российские зенитчики сорвали масштабный налет дронов ВСУ
ВСУ попытались атаковать Астраханский газоперерабатывающий завод
Умер звезда фильма «Месть полудурков»
Лавров ответил на слухи об отказе Индии от российской нефти
«Кто ей это поручал»: Захарова жестко поставила Каллас на место
«Дала пендель»: Захарова о словах Мендель против Зеленского
Песков одним словом ответил на вопрос о возможном визите Трампа в Москву
Японские застройщики указали на риски отрасли из-за Ирана
Летевшего из Дубая россиянина задержали с 330 бриллиантами в штанах
Сенатор раскрыл, какую стратегию Киев выбрал в ДНР
Растерзанный медведем священнослужитель оставил трогательное сообщение отцу
Россиянам начали предлагать «легкие деньги» через Telegram
Российские военные сбили дрон ВСУ, отвечающий за работу «ждунов» в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.