Сроки восстановления мировых рынков могут сместиться за пределы 2026 года в случае затягивания кризиса вокруг Ирана, заявил в интервью телеканалу RT India глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, продолжение конфликта на несколько недель или месяцев еще сильнее отодвинет горизонт выхода мировой экономики из кризиса.

Что касается того, как это будет воспринято мировой экономикой. Уже говорят, что если сейчас прекратить этот конфликт, то до конца 2026 года едва ли удастся восстановить то, что было. А если он продлится еще несколько недель и тем более месяцев, то горизонт выхода из кризиса отодвигается еще дальше, — указал министр.

Ранее Лавров заявил, что Запад задействует нечистоплотные методы эксплуатации, чтобы заставить разные страны не покупать российскую нефть. По словам министра, западные страны стремятся править миром через контроль мировой энергетики, заставляя всех покупать дорогие нефть и СПГ в США.

До этого сообщалось, что уже в июне мировая система может выйти на уровень «операционного стресса» из-за резкого сокращения запасов нефти. К сентябрю запасы могут приблизиться к минимальным значениям, необходимым для стабильной работы инфраструктуры. Наиболее уязвимыми называются страны Азии, зависящие от импорта топлива.