В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов

Хаминский: налог за проценты по вкладам за 2025 год нужно оплатить до 1 декабря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
До 1 декабря 2026 года вкладчикам в России необходимо уплатить налог с процентов по банковским депозитам за 2025 год, рассказал РИА Новости юрист Александр Хаминский. Речь идет о доходах, которые теперь облагаются по обновленным правилам.

ФНС самостоятельно рассчитает сумму налога на основе данных от банков, вычтет необлагаемый доход и пришлет уведомление. Нужно иметь в виду, что с 2025 года налоговые вычеты к доходам по вкладам больше не применяются, — заявил Хаминский.

По словам эксперта, налог будет начисляться по ставкам 13% или 15% в зависимости от размера дохода. При этом декларировать такие доходы самостоятельно гражданам не потребуется, так как данные уже передаются банками в ФНС.

Ранее сообщалось, что Центробанк продолжил смягчение ДКП с шагом в 50 б. п. Динамика внутреннего спроса, как отметили в ЦБ, приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. Регулятор подчеркнул, что возможность дальнейшего снижения ставки будет зависеть от того, как быстро и устойчиво замедляется инфляция, какая у нее динамика ожиданий, а также от того, насколько велики внешние и внутренние риски.

Общество
Россия
налоги
вклады
юристы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

