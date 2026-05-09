В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов Хаминский: налог за проценты по вкладам за 2025 год нужно оплатить до 1 декабря

До 1 декабря 2026 года вкладчикам в России необходимо уплатить налог с процентов по банковским депозитам за 2025 год, рассказал РИА Новости юрист Александр Хаминский. Речь идет о доходах, которые теперь облагаются по обновленным правилам.

ФНС самостоятельно рассчитает сумму налога на основе данных от банков, вычтет необлагаемый доход и пришлет уведомление. Нужно иметь в виду, что с 2025 года налоговые вычеты к доходам по вкладам больше не применяются, — заявил Хаминский.

По словам эксперта, налог будет начисляться по ставкам 13% или 15% в зависимости от размера дохода. При этом декларировать такие доходы самостоятельно гражданам не потребуется, так как данные уже передаются банками в ФНС.

