Белгородская прокуратура начала проверку после схода электрички с рельсов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов электропоезда с рельсов в Белгородской области, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Белгородский транспортный прокурор Андрей Кириллов находится на месте происшествия и координирует работу следственных, оперативных и аварийных служб.

Соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта на контроле прокуратуры, говорится в сообщении.

Несколько вагонов электропоезда № 6072 пригородного сообщения, сошли с рельсов утром на 126-м километре ПК 8 перегона «Белгород — Томаровка». В поезде находились 15 человек. Одна из пассажирок получила рваную рану ноги и ушиб спины, ее увезли в больницу № 2 Белгорода.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что причиной происшествия стало повреждение около двух метров железной дороги, предположительно, после взрыва. На месте работают оперативные службы, включая саперов Минобороны РФ.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
