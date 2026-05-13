13 мая 2026 в 11:00

Увеличилось число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Башкортостане

Три человека пострадали в пожаре на нефтебазе «Транснефть-Урал» в Башкортостане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Три человека пострадали при пожаре на нефтебазе «Транснефть-Урал» в Башкирии, передает Telegram-канал «112». В материале сказано, что загорелась емкость для хранения горюче-смазочных материалов. Пострадавших с ожогами разной степени тяжести госпитализировали.

По предварительной информации, пожар начался при огневых работах на предприятии. В настоящее время площадь горения составляет около 1000 квадратных метров, уточнили в материале.

Ранее сообщалось, что крайне тяжелым остается состояние двух пострадавших после пожара на ЛПДС в Башкирии, где они получили ожоги в результате хлопка с последующим возгоранием. Они получили ожоги после хлопка, который привел к возгоранию на линейной производственно-диспетчерской станции.

До этого жители Долгопрудного пожаловались на едкий запах в воздухе и столб черного дыма. Как позже сообщили в МЧС Московской области — пожар произошел в ангаре. Его первоначальная площадь, по информации ведомства, составляла 600 квадратных метров. Позже уточнялось, что пожар локализовали.

