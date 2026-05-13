13 мая 2026 в 11:46

Сотрудники ТЦК нагрянули на стройплощадку

Сотрудники ТЦК окружили стройплощадку и мобилизовали всех рабочих в Черновцах

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
В западном украинском городе Черновцы сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) окружили строительный объект и принудительно мобилизовали всех находившихся там рабочих, сообщил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу во время выступления в Верховной раде. Как передает «Страна.ua», он добавил, что недавно похожий инцидент в Черновцах повторился снова.

Пару недель тому назад в Черновцах бусификаторы забирали бедолаг-строителей, которые, простите, на люльке поднялись между третьим и четвертым этажом <…>, а 50 бусификаторов окружили стройку и <…> даже ГСЧС (Государственная служба чрезвычайных ситуаций. — NEWS.ru) попросили их снять, — заявил член Рады.

Ранее в Днепропетровске мужчина скончался во время прохождения военно-врачебной комиссии в местном ТЦК. По данным военкомов, призывника задержали 5 мая и сразу же отправили на медосвидетельствование.

До этого волынский областной ТЦК признал правомерными действия своих сотрудников после инцидента с представителями канонической Украинской православной церкви, в ходе которого был избит митрополит Владимир. Происшествие случилось 7 мая.

