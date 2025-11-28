На Украине подожгли историческую синагогу Посол Бродский: в Черновцах на западе Украины подожгли Садигурскую синагогу

В городе Черновцы подожгли знаменитую Садигурскую синагогу, сообщил в своем Telegram-канале посол Израиля на Украине Михаил Бродский. Злоумышленник был быстро задержан правоохранителями.

Посольство Израиля на Украине уже поддерживает связь с местной еврейской общиной для координации дальнейших действий, добавил дипломат. Несмотря на то что жертв удалось избежать, самому культовому сооружению был причинен значительный материальный ущерб.

Поджог совершен сегодня в Садигурской синагоге в Черновцах. По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием, — говорится в сообщении дипломата.

Садигурская синагога, построенная еще в XVIII веке, является не только религиозным, но и важным культурным объектом. Она считается одной из самых известных в мире.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева группа молодых людей напала на человека возле здания синагоги. Нападавшие выкрикивали антисемитские лозунги, демонстрировали нацистские приветствия и распылили газовый баллончик в сторону представителя еврейской общины.